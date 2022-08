Premierul Ciucă: Există, din păcate, o stare prin care începerea anului de învățământ ne ia prin surprindere „Exista, din pacate, o stare prin care inceperea anului de invațamant ne ia prin surprindere”, a declarat premierul Nicolae Ciuca in ședința care are loc marți dimineața cu prefecții și reprezentanți ISJ-urilor din țara. „Am vrut sa avem aceasta ședința in care sa putem sa identificam ultimele probleme, speram sa nu fie chiar pe ultima suta de metri, și sa identificam soluțiile prin care putem sa sprijinim debutul anului școlar din 5 septembrie. Am ințeles ca sunt o serie intreaga de probleme care au fost rezolvate dar au fost și unele care sunt in curs de rezolvare și urmeaza a fi soluționate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

