Președintele Klaus Iohannis a semnat, marți, decretele prin care ia act de demisia lui Vasile Dincu din funcția de ministru al Apararii și de numire a premierului Nicolae Ciuca in locul acestuia, anunța Administrația Prezidențiala. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul „prin care se ia act de demisia domnului Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, si […]