- Guvernul anunța ca a luat toate masurile pentru a avea stocurile necesare pentru incalzire și ca este pregatit sa adopte cadrul normativ pe energie. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, reuniunea Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienței energetice și implementarea…

- Guvernul Ciuca ar urma sa discute și eventual sa aprobe, joi, Ordonanța de Urgența pentru compensarea prețurilor la energie. Un anunț in acest sens a fost facut, cu o zi inainte, de premierul Nicolae Ciuca. Premierul afirma, miercuri, 31 august 2022, ca in cursul aceleiași zile va primi „planul de iarna”…

- Guvernul urmeaza sa se intruneasca in sedinta joi pentru a discuta modificarea elementelor de referinta pentru compensarea preturilor la energie. „Maine vom avea o sedinta de Guvern, (…) care va avea ca punct principal pe agenda aprobarea ordonantei privind modificarea elementelor de referinta pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca guvernul va aproba in ședința de joi o noua ordonanța pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Maine vom avea o noua ședința de guvern, cu punct principal pe agenda aprobarea ordonanței de guvern privind modificarea elementelor de referința pentru compensarea…

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, 24 august, ca guvernul condus de Nicolae Ciuca ia in calcul impozitarea intregului lanț din energie, nu doar a producatorilor. „Ne gandim la o impozitare a intregului lant de productiei intermediere si furnizare. Un impozit este stabilit…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si Ministerul Energiei au transmis informarile solicitate de Prim-ministrul Romaniei, Nicolae-Ionel Ciuca, se arata in comunicatul Executivului. Guvernul precizeaza ca, in conformitate cu deciziile luate la reuniunea Comitetului interministerial…

- ”Ieri am desfasurat activitatea de constituire a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetica si implementarea proiectelor de infrastructura energetica. A fost o decizie pe care am luat-o in urma analizei datelor si prognozelor si a perspectivei asigurarii energiei, pe timp…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica – OCDE. Cu aceasta ocazie, a fost analizat stadiul pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, demarat oficial pe…