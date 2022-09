Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de urgența a Guvernului, ca 2.098 de cetațeni romani au apelat la serviciile consulare pentru a cere sprijin dupa anularea zborurilor companiei Blue Air. El a solicitat Agentiei Nationale pentru Protectia Consumatorului sa urmareasca si sa monitorizeze indeaproape intregul proces, iar absolut toate institutiile trebuie sa […] The post Premierul Ciuca, dupa anularea zborurilor Blue Air: Toate institutiile sa se implice in recuperarea datoriilor catre stat, indiferent de companie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…