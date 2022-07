Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, un mesaj cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera, cerandu-le angajatilor acestei structuri sa fie mandri de faptul ca sunt „strajerii Europei”. „Astazi, cu prilejul Zilei Politiei de Frontiera Romana, le urez succes tuturor celor care activeaza in aceste…

- Premierul a declarat ca se bucura ca este din nou acasa, la Craiova, fiind judetul lui natal, pentru a participa la un eveniment atat de important, transferul fabricii de autpmobile Ford Craiova de catre compania Ford Otosan. ”Este un transfer care vine cu o investitie de 490 de milioane de euro,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis astazi un mesaj in deschiderea primei reuniuni, la Bucuresti, a Consiliului de Conducere al Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (ECCC), desfasurat la Palatul Victoria, anunta…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat sambata ca viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. „In sedinta comuna de astazi reafirmam legatura speciala dintre tarile noastre. (…) Viitorul Republicii Moldova este in marea familie europeana. Este un deziderat fundamental deopotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intr-o conferinta de presa comuna sustinuta joi la Kiev impreuna cu presedintele Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi, ca „acordarea statutului de candidat pentru aderarea la UE Ucrainei, Republicii…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Aliantei pentru Turism, in cadrul discutiilor temele abordate vizand perspectivele bugetare privind implementarea schemei de ajutor HoReCa 2, care sa diminueze efectele generate de crizele suprapuse pe care Romania…

- Guvernul a aprobat, miercuri, un memorandum in baza caruia va acorda un ajutor de stat cu un buget total de 300 de milioane de lei, sub forma de grant, operatorilor care efectueaza transport rutier de marfuri si transport persoane pentru a compensa cresterea preturilor la combustibil, a anuntat purtatorul…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit miercuri cu președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, cu prilejul vizitei acestuia la București. Discuțiile s-au axat pe razboiul din Ucraina și impactul regional al acestuia. Cei doi demnitari au apreciat importanța unitații europene și euroatlantice…