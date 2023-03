Stiri pe aceeasi tema

- Primul consilier onorific al prim-ministrului care foloseste inteligenta artificiala, ION, face parte dintr-un proiect dezvoltat de cercetatori romani, relateaza News.ro . „Guvernul Romaniei marcheaza astfel o premiera la nivel national si international pentru ca discutam despre primul consilier guvernamental…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a prezentat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, pe noul sau consilier onorific, care foloseste inteligenta artificiala. Numele consilierului este ION si vine de la sintagma in oglinda „NOI”. Proiectul este dezvoltat de cercetatorii romani și consta „intr-un sistem care…

