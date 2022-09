Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri ca așteapta rezultatele anchetei Corpului de Control privitoare la cazul Blue Air. Cei care au greșit trebuie sa plateasca, a precizat premierul. Conform unor surse guvermamentale, un functionar de la Administratia Fondului pentru Mediu ar fi poprit in mod…

- O cursa speciala TAROM a adus, azi-noapte, din Israel, aproximativ 150 de romani, afecati de suspendarea zborurilor Blue Air. Cursa a fost anunțata de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „O prima cursa speciala TAROM va decola astazi in jurul orei locale 21:50 catre Tel Aviv (aeroportul Ben…

- Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a suspendat poprirea conturilor companiei Blue Air, dupa ce compania a cerut eșalonarea datoriilor. Anunțul a fost facut de AFM intr-un comunicat de presa. „In urma solicitarii transmise in dimineața zilei de 7 septembrie 2022, de eșalonare la plata a obligațiilor…

- Comisia Europeana a contactat autoritațile competente din Romania pentru a se informa despre masurile pe care le iau in criza Blue Air. Anunțul a fost facut de un purtator de cuvant al forului de la Bruxelles. Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene a spus ca drepturile pasagerilor din UE care calatoresc…

- Directorul Agentiei Internationale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi a avertizat in Consiliul de Securitate al ONU ca ”situatia este grava” in Centrala Nucleara Zaporojie si a cerut un acces in centrala pe care Moscova si Kievul se acuza reciproc ca au bombardat-o, relateaza AFP. „Situatia este…

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, ca Romania are suficient grau pentru consum propriu si pentru export. Nu exista motive de ingrijorare nici in ceea ce priveste culturile de porumb si floarea soarelui. Premierul a declarat ca in prezent se recolteaza culturile, iar din cifrele primite la Guvern …

- Premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, și PSD au avut, joi dupa-amiaza, primele reacții dupa demisia ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, in cazul caruia DNA a cerut ridicarea imunitații parlamentare. „Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel Ciuca a luat act de anunțul demisiei domnului Adrian…