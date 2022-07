Premierul Ciucă, despre creşterea pragului minim de impozitare a pensiilor: Subiectul rămâne în discuţie Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca subiectul cresterii pragului minim de impozitare a pensiilor la 3.000 de lei „ramane in discutie”, insa sustinerea pentru aceasta masura va depinde de finalizarea rectificarii bugetare si de resursele financiare aflate la dispozitie, precum si de evolutiile economice. „Subiectul a fost discutat si ramane in discutie. In acest moment nu pot sa afirm daca il sustinem sau nu, pentru ca si PNL a avut aceasta abordare in momentul in care conducerea ministerului era asigurata de un membru al PNL. Ceea va pot spune este ca trebuie sa finalizam rectificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

