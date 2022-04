Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a comentat acuzatiile lansate de liderul PSD Marcel Ciolacu, privind achizitia de vaccinuri, in perioada in care a fost premier. Cițu a spus ca "putem sa o anchetam pe Ursula von der Leyen, sa vedem ce a avut in cap cand a facut acest contract cu toata…

- Scandal mare pe vaccinurile anti-COVID. Foști și actuali guvernanți se intrec acum sa arunce pisica in curtea altuia. Dupa fostul premier Florin Cițu, a venit randul actualului minustru al Sanatații, Alexandru Rafila. „Ministerul Sanatatii a avut posibilitatea sa refuze achizitia de noi doze de vaccin,…

- Alexandru Rafila a explicat ca Ministerul Sanatații ar fi avut posibilitatea de a refuza o noua comanda anul trecut, privind achizitia de noi vaccinuri anti-COVID-19. Actualul ministru al Sanatații apune ca fosta conducere a ales, in luna mai 2021, sa accepte doze suplimentare pentru anii urmatori -…

