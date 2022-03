Premierul Nicolae Ciuca spune ca amenintarile Rusiei cu privire la posibilitatea ca aeronave ucrainene sa plece de pe aeroporturi din tari vecine Ucrainei, inclusiv Romaniei, reprezint o „retorica” prin care „se cauta sa se abata atentia de la ceea ce se intampla real, in teren in Ucraina, unde sunt ucisi civili”. Premierul a explicat ca un singur avion ucrainean a intrat in spatiul aerian al Romaniei, in prima zi a razboiului.