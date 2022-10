In timp mulți dintre ei, indeosebi cei care au venituri mici, se gandesc la ce vor pune pe masa și la cum se vor descurca, in perioada urmatoare, cu plata facturilor, mai ales ca se apropie iarna, seniorii nu scapa din vedere anunțurile decidenților, cu privire la creșterea pensiilor. Așteptand cifre concrete, dincolo de promisiuni. […] The post Premierul Ciuca, declarații de ultima ora despre majorarea pensiilor: „Procentul poate sa fie de 15% sau...” - VIDEO first appeared on Ziarul National .