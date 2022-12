Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat joi ca Romania va relua procesul de aderare la Schengen. „Decizia de astazi, chiar daca nu o meritam și o regretam, va asigur ca ne motiveaza sa continuam”, a spus Ciuca.

- Exprim profunda dezamagire fata de lipsa consensului in Consiliul JAI pentru aderarea Romaniei la Schengen.Toate statele UE au fost de acord sa deschisa Romaniei portile, cu o singura exceptie, Austria, care a refuzat aderarea Romaniei.Decizia e fundamentata pe alegatii pe cifre pe care Romania le a…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca si cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au avut, miercuri seara, o convorbire telefonica privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, potrivit unor surse oficiale. „Premierul Nicolae Ciuca a reiterat solicitarea Romaniei de intrare in Schengen si toate argumentele care…

- Premierul Nicolae Ciuca saluta concluziile raportului misiunii privind extinderea spațiului Schengen și spune ca acesta confirma inca o data faptul ca Romania indeplinește condițiile pentru aderarea la spațiul comun de circulație. „Am primit cu satisfacție raportul misiunii voluntare complementare de…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la sediul central al PNL, ca este optimist in ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen, el aratand ca Guvernul roman va continua sa mentina dialogul cu fiecare dintre tarile care doresc sa lamureasca anumite aspecte”, informeaza AGERPRES . „Noi…

- „Am oferit deschidere și disponibilitate pentru a lamuri tot ceea ce este necesar, astfel incat și cei care mai au dubii sa poata sa le ridice și sa poata da un vot pentru accederea Romaniei in spațiul Schengen. In toate intalnirile pe care le-am avut am discutat despre progresele facute de țara noastra,…

- La incheierea vizitei maraton la instituțiile europene, premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca are convingerea ca nelamuririle parții olandeze vor fi clarificate la timp. Consiliulul Justiție și Afaceri Interne urmeaza sa dea pe 8 decembrie un raspuns in acest sens.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 12 octombrie, dupa discuțiile avute cu premierul olandez Mark Rutte la baza militara de la Cincu, ca Romania, deși indeplinește criteriile tehnice de aderare la Schengen din 2011, este nevoie și de un vot politic in Consiliul Uniunii Europene. „Cred ca…