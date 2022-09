Stiri pe aceeasi tema

- Nu este clar cum va reacționa Rusia la contraofensiva ucraineana, insa Moscova ar putea incerca sa-și salveze onoarea dand vina pe forțele separatiste pe care le folosește pentru a lupta in razboiul din Ucraina, scrie Seth J.Frantzman.

- Generalul Valeri Zalujni, șeful militar al Ucrainei a avertizat cu privire la amenințarea ca Rusia sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear „limitat” cu alte puteri, potrivit unui articol de opinie publicat de agenția de știri de stat a

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- In disputa dintre ministrul Sanatații și șeful DSU, premierul Nicolae Ciuca a refuzat sa comenteze declarațiile ministrului Sanatații, dar a declarat ca SMURD „functioneaza foarte bine” in coordonarea DSU și nu vede de ce ar trebui trecut in subordinea altei institutii. Premierul Nicolae Ciuca „taxeaza”…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, marti, intr-o interventie online la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea la nivel de sefi de stat si de guvern, ca statele democratice trebuie sa ramana ferm unite in sprijinirea independentei, suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei in cadrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti la la cel de-al doilea Summit al Platformei Crimeea la nivel de sefi de stat si de guvern, in format online, ca prin invazia militara ilegala si brutala, Rusia a aratat lumii ca este un stat care nu abate de la comiterea unei agresiuni flagrata, de la incalcarea…

- Razboiul care se desfasoara foarte aproape de granita Romaniei are in centrul atentiei batalii care au loc de multe ori in aer, pe cerul Ucrainei. Dronele au devenit un fel de lunetisti pentru ambele tabere, iar jurnalistii de la postul american de televiziune CNN au filmat de aproape o drona ruseasca…

- Razboiul din Ucraina ar putea ține ani de zile, a declarat duminica șeful NATO. Rusia și-a intensificat atacurile dupa ce Uniunea Europeana a recomandat ca Ucraina sa devina candidat la aderarea la blocul comunitar.