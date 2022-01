Premierul Ciucă anunță plafonarea prețului la energie și la gaze. Impact bugetar de 3 miliarde de lei Update 22.25: Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara ca guvernul va lua o serie de masuri pentru scaderea facturilor la gaze și curent prin OUG. El a spus ca la consumator se va percepe un preț de 68 bani/kw ora la factura de curent electric. OUG va produce efecte de la 1 februarie pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. Premierul a mai spus ca toate facturile emise greșit de furnizori vor fi stornate și retrimise fara ca oamenii sa fie debranșați Principalele declarații: In privința energiei electrice am cazut de comun acord la 0,8 lei/kw ora, iar consumul crește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni seara, plafonarea prețului la energie și la gaze și ca toate facturile greșite vor fi corectate. Cronologia evenimentelor - ora 22:30 - Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni seara, plafonarea prețului la energie și la gaze și ca toate facturile…

- Update 22.13: Partidele din coaliție ar fi agreat sa adopte masurile prin OUG, cu incepere de la 1 februarie, potrivit surselor G4Media Una dintre masuri: in perioada 1 februarie – 1 mai 2022 pentru consumatorii casnici se aplica urmatoarele masuri: a. Plafonarea prețului la energia electrica activa…

- In Senatul Romaniei s-a dezbatut un proiect de lege privind masurile de diminuare a preturilor la gaze si energie electrica care presupune aplicarea mai multor masuri simultane: plafonare, subventionare, amanare, reduceri de taxe etc.