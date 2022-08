Premierul Ciucă anunță o rectificare bugetară pozitivă. Care sunt măsurile prioritare Rectificarea bugetara pregatita de Guvern asigura perspectiva unei bune funcționari a serviciilor publice, plata drepturilor sociale precum și finanțarea programelor și schemelor de ajutor de stat destinate susținerii economiei, susține primul – ministru Nicolae Ciuca. „Pregatim o rectificare pozitiva, iar prioritate are finanțarea masurilor guvernamentale incluse in pachetele de sprijin pentru economie și pentru cetațeni, reducand, in același timp, cheltuielile pentru bunuri și servicii ale tuturor ministerelor”, susține Ciuca. Vor fi alocate fonduri suplimentare susținerii investițiilor importante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a dat detalii despre rectificarea bugetara pregatita de Guvern, subliniind faptul ca prioritatea este asigurarea finantarii pentru masurile guvernamentale incluse in pachetele de sprijin pentru economie si cetateni.

- “Rectificarea bugetara pe care o vom aproba asigura perspectiva unei bune functionari a serviciilor publice oferite cetatenilor, plata drepturilor sociale, precum si finantarea programelor si schemelor de ajutor de stat destinate sustinerii economiei. Pregatim o rectificare pozitiva, iar prioritate…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța detaliile rectificarii bugetare și explica faptul ca aceasta va fi pozitiva, iar principala preocupare a Guvernului a fost sa asigure banii necesari pentru investiții și pentru funcționarea serviciilor publice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Nicolae Ionel Ciuca a precizat ca rectificarea bugetara pe care o vom aproba asigura perspectiva unei bune functionari a serviciilor publice oferite cetatenilor, plata drepturilor sociale, precum si finantarea programelor si schemelor de ajutor de stat destinate sustinerii economiei."Pregatim…

- Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca vor continua discutiile pe marginea rectificarii bugetare. “Sunt in continuare in derulare analizele la nivelul fiecarui minister. La Ministerul Finantelor s-a realizat inchegarea tuturor datelor legate de executia bugetara pe…

- ”In tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de cand ne aflam la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cat se poate de reale, am comunicat de fiecare data cu onestitate si sinceritate masurile pe care putem sa le luam. Subiectul a fost discutat si ramane in discutie, in acest moment…

- O decizie finala privind rectificarea bugetara va fi luata pana la jumatatea lunii august, a declarat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca, care a mai precizat ca se va tine cont atat de executia bugetara pe primele sase luni, cat și de indicatorul referitor la reducerea cheltuielilor cu 10% la bunuri…