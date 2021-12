Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca dupa ce Romania a primit primii bani din PNRR in valoarea de 1,8 miliarde de euro, la inceputul lunii decembrie, la inceputul anului 2022 urmeaza sa intre in contul statului roman inca 1,9 miliarde de euro. ”Relansarea economiei romanesti post-pandemie si infuzia…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, in sedinta de Guvern, ca va fi aprobat un program, care reprezinta si o tinta in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, prin care 2500 de unitati de invatamant din Romania vor beneficia de finantare pentru a preveni parasirea timpurie a scolii,…

- Politic Declarație politica / Danuț Cristescu, senator PSD: “Niciuna dintre masurile sociale nu ar fi existat in buget daca PSD nu era la guvernare!” decembrie 23, 2021 10:00 PSD și-a atins toate cele 3 obiective politice majore pe care și le-a propus in construcția bugetului pentru anul 2022: creșterea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, dupa sedinta coalitiei, despre introducerea taxei de solidaritate pentru marile companii, ca asa cum si-au asumat in programul de guvernare, anul acesta nu vor introduce noi taxe, asta in contextul in care discutia este ca taxa sa fie introdusa din 2022.…

- Comisia Europeana a transferat, ieri, Romaniei suma de 1,8 miliarde euro sub forma de prefinantare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, preluat de Agerpres.…

- Premierul Nicolae Ciuca saluta deschiderea circulatiei pe Lotul 2 al Autostrazii 10 Sebes–Turda, incepand de marti, si ii felicita pe toti cei implicati in finalizarea acestui proiect.

- Premierul Nicolae Ciuca are in vedere reintroducerea serviciul militar in termen, care nu va mai fi, insa, obligatoriu, ci se va realiza pe baza de voluntariat, iar soldatii vor fi retribuiti. Masura este prevazuta in noul program de guvernare care va fi votat joi. Ministerul Apararii vrea in acest…

- Programul de guvernare al noii coaliții prevede introducerea unei noi taxe auto. Șoferii care au astfel de mașini ar trebui sa fie atenție, pentru ca guvernanții au redactat un nou program in care este prevazuta taxarea unor tipuri de mașini. Premierul Nicolae Ciuca a depus la Parlament lista cu membrii…