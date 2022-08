”Ieri am desfasurat activitatea de constituire a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetica si implementarea proiectelor de infrastructura energetica. A fost o decizie pe care am luat-o in urma analizei datelor si prognozelor si a perspectivei asigurarii energiei, pe timp de iarna. Totodata, am considerat ca este un moment oportun, in urma desfasurarii activitatii grupului de lucru pentru securitate energetica, pe care l-am convocat in luna iulie si toate perspectivele pe care noi le-am identificat la vremea aceea ne-au determinat sa procedam la constituirea acestui…