- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Romania are rezervele necesare de gaze naturale pentru a trece cu bine iarna, indiferent de conditiile meteorologice ale acestei perioade. „La nivelul Guvernului am luat masuri pentru asigurarea energiei necesare consumului cetatenilor si mediului de afaceri. Avem…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat o serie de masuri stabilite impreuna cu ministrul de Interne, Lucian Bode, și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, pentru a veni in ajutorul romanilor afectați de zapada și viscol.

- ”Monitorizam situatia generata de fenomenele meteorologice periculoase din aceasta perioada si continuam sa intervenim in sprijinul cetatenilor care au nevoie de ajutor. Am stabilit impreuna cu ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul…

- Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a solicitat sambata, 28 ianuarie, instituirea starii de alerta, dupa caderile de zapada care au afectat județul in ultimele 24 de ore, iar Comitetul Național pentru Situații de Urgența, convocat de premierul Ciuca, a acceptat.UPDATE ora 12.45: Guvernul Romaniei…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat carașean se raliaza poziției ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, in privința necesitații ca Serviciul de Ambulanța sa fie dotat urgent cu autospeciale! „Este absolut ingrijorator ca-n prezent jumatate din parcul auto al Serviciului Național de Ambulanța…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, in perioada 2018-2022, Departamentul pentru Situatii de Urgenta, condus de Raed Arafat, ar fi trebuit sa achizitioneze, in baza unui contract-cadru, un numar minim de 2.100 de ambulante pentru Serviciile de Ambulanta aflate in subordinea Ministerului…

- Blocul National Sindical (BNS) si Federatia Nationala Sindicala „Ambulanta” din Romania (FNSAR), care reprezinta toate Serviciile Publice de Ambulanta, organizeaza marti un miting in Capitala, la care sunt asteptati peste 1.000 de participanti. BNS anunta, marti, ca a colectat date de la toate serviciile…

- Miting in București, marți, 22 noiembrie, unde și-au anunțat prezența peste o mie de participanți. Organizat de Blocul Național Sindical și Federația Sindicala ”Ambulanța”, protestul va avea loc la sediul Departamentului pentru Situații de Urgența (intre orele 10-12), iar apoi la sediul Guvernului (intre…