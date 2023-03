Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers joi (23 martie) in regiunea sudica Herson, unde a vizitat infrastructura locala și a promis ca va „restaura totul” in urma invaziei Rusiei. Contraofensiva ucraineana de anul trecut a impins trupele rusești din capitala regionala Herson, dupa luni de ocupație.…

- O ancheta jurnalistica realizata de Rise Moldova dezvaluie cum planuiește Rusia sa obțina controlul asupra Republicii Moldova. Sursa acestor informații ar fi „un document scurs din culisele administrației prezidențiale de la Kremlin”. Conform acestui document, obținut de Rise Moldova , Rusia și-a planificat…

- Abia revenit din Japonia și Singapore, unde l-a insoțit pe președintele Iohannis, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a plecat in Lituania, deși el era așteptat in Parlamentul Romaniei. Ministrul Bogdan Aurescu efectueaza, in perioada 13 -14 martie 2023, o vizita oficiala la Vilnius, la invitația…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite(ONU) urmeaza sa analizeze vineri un proiect de rezoluție care va cere oprirea razboiului izbucnit in urma cu un an prin invazia militara rusa in Ucraina, afirma surse diplomatice franceze. „Va fi un apel de iesire din conflict”, au afirmat diplomati francezi citati…

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, susține ca Rusia va finaliza „operațiunea militara speciala” din Ucraina in anul 2023. In opinia liderului cecen, aceasta operațiune trebuie sa includa cucerirea de catre Rusia a orașelor Harkov și Odessa. Cucerirea acestor doua orașe ale Ucrainei este necesara „pentru…

- Eurodeputatul Eugen Tomac susține ca amenințarea contra Republicii Moldova este similara celei din anul 1940, cand Rusia a ocupat Basarabia. Din acest motiv, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar trebui sa convoace o ședința a CSAT, considera Eugen Tomac. „Președinta Maia Sandu a prezentat un plan…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit, pentru prima data, despre o posibila renunțare la neutralitate, ceea ce ar insemna intrarea Republicii Moldova in NATO. Șefa de stat a Republicii Moldova a abordat aceasta chestiune intr-un interviu acordat publicației Politico. Interviul a fost publicat…

- Europarlamentarul REPER Dacian Cioloș spune ca este nevoie de negociere proactiva din partea autoritaților romane, de presiune constanta pentru ca subiectul Romaniei in Schengen sa ramana pe agenda europeana. „Subiectul accesului Romaniei in Schengen va ramane pe agenda europeana pentru a fi rezolvat…