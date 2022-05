Stiri pe aceeasi tema

- „Atrocitațile comise de forțele armate ruse in Ucraina nu vor ramane nepedepsite de comunitatea internaționala. Nici Putin. Este un criminal de razboi.Romania a contribuit activ la proiectarea, adoptarea și implementarea tuturor sancțiunilor UE impotriva Rusiei. Dar asta nu este suficient! Doar o blocada…

- Fostul premier Florin Cițu a gasit scuza pentru achizițiile de miliarde facute in pandemie, de guvernul condus de el, pentru milioane de doze de vaccin pe care țara noastra le platește degeaba. Cițu da vina pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care propune sa „o anchetam, sa vedem…

- In cadrul vizitei in Varșovia, prim-ministrul Natalia Gavrilița a avut o intrevedere cu premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, transmite MOLDPRES cu referire la Directia comunicare și protocol a Guvernului. Dupa intrevedere, cei doi oficiali au susținut o conferința de presa, in cadrul careia premierul…

- Ministrul PSD al Economiei, Florin Spataru, a facut miercuri, 9 martie, un „apel catre decidenti si parlamentari” de grabire a aprobarii Legii offshore pentru extragerea gazelor romanești din Marea Neagra, in contextul razboiului dintre Rusia și Ucraina.„Fac apel catre toți decidenții politici si catre…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu președinta CE, von der Leyen Palatul Cotroceni. Foto: Arhiva/ presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat, luni, cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența. „Astazi am semnat o cerere de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana.…

- USR sustine aderarea Ucrainei si a Moldovei la UE in procedura de urgenta Catalin Drula. Aderarea Ucrainei si a Republicii Moldova la Uniunea Europeana în procedura de urgenta ar reprezenta un demers legitim si un raspuns adecvat catre Vladimir Putin, afirma presedintele interimar al…

- Romania condamna recunoașterea independenței republicilor separatiste Foto: Arhiva. România condamna cu fermitate recunoașterea de catre Federația Rusa a independenței autoproclamatelor republici separatiste. Acest act reprezinta o încalcare flagranta a dreptului internațional,…