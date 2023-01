Stiri pe aceeasi tema

- „Avem vești foarte bune legate programul de investiții. Totalul investițiilor, din banii de la buget, se ridica la 73 de miliarde de lei la sfarșitul anului 2022, ceea ce reprezinta un record pentru investițiile din țara noastra.La acest rezultat au contribuit intr-o mare masura și fondurile europene.…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, la Palatul Victoria, cu Alfonso Garcia Mora, vicepreședintele International Financial Corporation. Parte a Grupului Bancii Mondiale, specializata in finanțarea sectorului privat, IFC a dezvoltat in Romania cel mai mare volum de investiții din regiune,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu Alfonso Garcia Mora, vicepresedintele International Financial Corporation. Parte a Grupului Bancii Mondiale, specializata in finantarea sectorului privat, IFC a dezvoltat in Romania cel mai mare volum de investitii din regiune,…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu presedintele Confederatiei Elvetiene, Ignazio Cassis, aflat in vizita oficiala in Romania, principalele teme abordate in cadrul discutiilor fiind aprofundarea cooperarii bilaterale, cadrul relatiilor dintre UE si Confederatia…

- „Valoarea nominala specifica acestui procent de 10% este de 2,1 miliarde de euro. Din aceasta suma, o componenta va fi alocata pentru sprijinirea populatiei vulnerabile si la nivelul ministerului Investitiilor se lucreaza la formula tehnica, discutam de aproximativ 800 sau 900 de miliarde de euro”,…

- „Romania a stocat in depozitele nationale o cantitate-record de gaz: peste 3 miliarde metri cubi, reprezentand 97,75% din totalul capacitatii de inmagazinare. Pragul de 80% (solicitat de Comisia Europeana) a fost depasit de la mijlocul lunii septembrie, iar faptul ca ne apropiem deja de capacitatea…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, va avea, azi, la ora 10.00, o intrevedere cu ambasadorul Ucrainei in Romania, Ihor Prokopchuk, la Palatul Victoria. Citește și: Ministrii Economiei si Finantelor din zona euro vor analiza situatia economica si masurile pentru ieftinirea energiei Cei doi oficiali vor…

- „Romania poate fi o destinație atragatoare pentru marii investitori, mai ales in aceasta perioada de puternice convulsii economice internaționale: Nokian, producatorul finlandez de anvelope, a anunțat astazi ca va investi 650 milioane euro intr-o noua fabrica, la Oradea. Potrivit proiectului, aici se…