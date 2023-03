Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, vineri la Palatul Victoria, cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania. Principala tema de discutie a privit nevoia de a promova mai mult produsele romanesti in lanturile comerciale si identificarea unor solutii de crestere a competitivitati…

- „Avem nevoie de mai multe depozite frigorifice si de conservare pentru producatorii romani, care astfel vor putea asigura continuitate extra-sezoniera in aprovizionarea lanturilor marilor retaileri cu legume-fructe, mezeluri si produse lactate. Guvernul isi va intensifica sprijinul acordat fermierilor…

- In faza initiala, acest proiect mai amplu va avea o capacitate de 2 GW, iar la finalizarea integrarii complete a fluxurilor de productie in Romania va atinge 10 GW, ceea ce reprezinta o treime din necesarul european. Reprezentantii companiei au confirmat ca vor operationaliza prima faza in acest an,…

- Accesul pe piata interna si externa al produselor agroalimentare romanesti trebuie sa fie un obiectiv strategic al programului de guvernare, a declarat, miercuri, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind necesitatea dezvoltarii unei strategii nationale pentru agricultura si sectorul

- "Saptamana trecuta am aprobat in sedinta de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde de lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel incat fermierii sa poata sa beneficieze de fonduri pentru culturile agricole si am discutat si despre masurile pe care putem sa le luam pentru cei care se ocupa cu cresterea…

- ”In ceea ce priveste continuarea programului de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina folosita de catre fermieri, la nivelul Guvernului am luat decizia sa punem la dispozitie 500 de milioane de lei pentru derularea schemei de ajutor de stat, astfel incat fermierii sa poata sa achizitioneze…