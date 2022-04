Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania si impactul crizei din Ucraina.

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a prezentat eforturile de gestionare a fluxului de refugiați din Ucraina, dar și solidaritatea manifestata fața de ucrainenii ramași in țara lor.Totodata, in cadrul dialogului a fost evidențiata nevoia unor eforturi susținute pentru ca cetațenii și economiile statelor membre…

- Elaborarea unui plan de masuri care ar putea fi adoptat in cel mai scurt timp, daca situația de la granița se agraveaza, dar și problema refugiaților, care a devenit tot mai vizibila la noi in țara, dupa ce aproximativ 600 de mii de ucraineni au trecut frontiera, sunt subietele de pe agenda discuțiilor…

- Guvernul german, pe care invazia rusa in Ucraina l-a convins ca trebuie sa investeasca in aparare, preconizeaza sa achizitioneze un sistem de aparare antiracheta israelian, informeaza duminica ziarul german Bild, preluat de AFP. Decizia nu a fost inca luata in mod oficial, insa Partidul Social-Democrat…

- Premierul Ciuca: Romanii nu trebuie sa-si faca probleme in ceea ce priveste produsele necesare vietii de zi cu zi Premierul Ciuca: Romanii nu trebuie sa-si faca probleme in ceea ce priveste produsele necesare vietii de zi cu zi Romania nu are de ce sa-si faca probleme in ceea ce priveste produsele necesare…

- 118.000 de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la inceputul invaziei ruse. Dintre aceștia, 70.000 au parasit teritoriul Romaniei și au ramas circa 46.000 de mii, adica 39%, a anunțat miercuri premierul Nicolae Ciuca.Dintre cei ramași in Romania, 18.000 sunt copii.Dintre persoanele intrate, 1.070…

- Romania are suficiente stocuri de gaze in depozite pentru gestionarea perioadei sezonului rece. Aceasta a fost una dintre concluziile sedintei unui grup de lucru convocat de premierul Nicolae Ciuca, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia. Totodata, Guvernul susține ca monitorizeaza și evalueaza intrarile…

- Tot mai multe ambasade se golesc la Kiev. Dupa SUA, Germania, Romania, Rusia și alte state europene și Australia și Noua Zeelanda iși retrag personalul din cladirile ambasadelor lor din capitala Ucrainei. Canada in schimb a optat pentru mutarea temporara a ambasadei lor mult mai la vest, in orașul…