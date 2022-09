Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a primit, la Palatul Victoria, delegatia companiei Lockheed Martin, condusa de vicepresedintele pentru afaceri internationale, Ray Piselli.Potrivit unui comunicat al Guvernului Romaniei, in cadrul dialogului, care a vizat dezvoltarea cooperarii bilaterale, a fost anuntata…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a primit, la Palatul Victoria, delegația companiei Lockheed Martin, condusa de vicepreședintele pentru afaceri internaționale, Ray Piselli. In cadrul dialogului, care a vizat dezvoltarea cooperarii bilaterale, a fost anunțata lansarea in Romania a investiției companiei…

- ”In tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de cand ne aflam la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cat se poate de reale, am comunicat de fiecare data cu onestitate si sinceritate masurile pe care putem sa le luam. Subiectul a fost discutat si ramane in discutie, in acest moment…

- ”Am venit astazi in Tara Motilor pentru a transmite mesajul ferm al Guvernului de sustinere a planurilor de dezvoltare ale acestei zone, prin investitii si locuri de munca. Am fost la CUPRU MIN, la Abrud, am discutat cu managementul companiei, cel mai mare angajator din zona, despre proiectele de retehnologizare…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- Nicolae Ciuca s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu vicepresedinta Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova. Discutiile au vizat recomandarile MCV, implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dar si situatia din Ucraina.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalni luni, la sediul Guvernului, cu ministrul Afacerilor Externe al Serbiei, Nikola Selakovic. Cei doi oficiali au discutat despre intarirea cooperarii, prin dezvoltarea unor proiecte de conectivitate de interes comun pentru ambele state, cu accent pe transporturi…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis astazi un mesaj in deschiderea primei reuniuni, la Bucuresti, a Consiliului de Conducere al Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (ECCC), desfasurat la Palatul Victoria, anunta…