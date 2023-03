In faza initiala, acest proiect mai amplu va avea o capacitate de 2 GW, iar la finalizarea integrarii complete a fluxurilor de productie in Romania va atinge 10 GW, ceea ce reprezinta o treime din necesarul european. Reprezentantii companiei au confirmat ca vor operationaliza prima faza in acest an, mai transmite Executivul, in comunicatul de presa. La nivelul Guvernului, vor fi analizate resursele care pot fi asigurate prin finantari europene sau de la bugetul de stat, pentru a sprijini realizarea proiectului. In privinta modalitatilor de a sustine dezvoltarea aplicabilitatii investitiei de…