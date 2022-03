Premierul Ciucă a anunțat câți refugiați ucraineni au rămas în România Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, pana miercuri dimineata, in Romania au intrat 118.461 de refugiati ucraineni, 46.435 dintre acestia decizand sa ramana in tara noastra, iar dintre ei aproximativ 18.000 sunt copii. “Pana la ora 8,00, in aceasta dimineata, pe teritoriul Romaniei au intrat 118.461 de refugiati ucraineni. Dintre acestia, 70.026 au parasit teritoriul Romaniei. Au ramas in tara 46.435, ceea ce reprezinta aproximativ 39% din numarul total al cetatenilor ucraineni care au intrat pe teritoriul Romaniei. De asemenea, cred ca este important de precizat ca 1.070 de cetateni ucraineni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

