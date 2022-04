Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicoale Ciuca a vizitat santierul podului suspendat peste Dunare, de la Braila, cel mai mare proiect de infrastructura din ultimii 30 de ani din Romania. Premierul a anuntat ca obiectivul va fi dat in circulatie in decembrie 2022. Premierul Nicolae Ciuca a efectuat vineri, 15 aprilie, prima…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca, in decembrie, podul suspendat de la Braila va fi dat in circulație. Acesta a afirmat apoi ca, pe baza experienței de la Braila, Romania ar putea construi in viitor poduri suspendate.

- Romania celebreaza Ziua NATO Astazi se împlinesc 73 de ani de la înfiintarea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, iar potrivit legislatiei nationale, România celebreaza Ziua NATO - 18 ani de apartenenta la Alianta Nord-Atlantica. Cu acest prilej va avea loc o ceremonie…

- Premierul Nicolae Ciuca a mers marți seara la Isaccea, in județul Tulcea, unde refugiații ucraineni intra in valuri in Romania, trecand Dunarea cu bacul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- „Ceea ce este important este ca s-au facut progrese mari. Ultima data am fost aici in 2019, pe linia de producție erau 2-3 vehicule. Acum, linia de producție este la capacitate maxima. S-a reușit livrarea a 28 de transportoare, au tehnica moderna de lupta. Este evident ca prin acest demers putem sa…

- 118.000 de refugiați ucraineni au intrat in Romania de la inceputul invaziei ruse. Dintre aceștia, 70.000 au parasit teritoriul Romaniei și au ramas circa 46.000 de mii, adica 39%, a anunțat miercuri premierul Nicolae Ciuca.Dintre cei ramași in Romania, 18.000 sunt copii.Dintre persoanele intrate, 1.070…

- Șocul provocat de razboiul din Ucraina a declanșat un impresionant val de solidaritate cu refugiații nevoiți sa iși paraseasca casele, rudele, prietenii, luand cu ei doar actele și cateva lucruri care pot fi indesate intr-un troler. Majoritatea sunt femei și copii, care și-au lasat acasa soțul și tatal,…

- "Deschiderea negocierilor de aderare la OCDE este un succes în sine și pe buna dreptate poate fi considerata cel mai notabil rezultat dupa aderarea la NATO și UE pentru ca aduce țara noastra mai aproape de un etalon care va implica recunoașterea statutului de economie de piața funcționala…