Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca exista un grup de lucru care cauta solutii astfel incat in perioada de vara sa poata fi organizate anumite evenimente cu respectarea regulilor sanitare. El a adaugat ca nu se pronunta deocamdata pe tema organizarii marilor festivaluri. …

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca exista un grup de lucru care cauta solutii astfel incat in perioada de vara sa poata fi organizate anumite evenimente cu respectarea regulilor sanitare.El a adaugat ca nu se pronunta deocamdata pe tema organizarii marilor festivaluri."Sunt in discutii, si am…

- Sute de oameni din aceasta industrie cer Guvernului sa le permita sa-și reia activitatea in condiții de siguranța. Dar nu exista dialog și nici deschidere din partea autoritaților, se plang organizatorii de evenimente. Intr-o scrisoare deschisa catre autoritați, reprezentanții mai multor industrii grav…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca Romania se afla in prezent in procedura de deficit excesiv din cauza "politicilor dezastruoase din perioada 2017-2019", dar estimeaza ca in curand "vom avea si cifre pe crestere economica", mentionand ca, in urma discutiilor de la Bruxelles, Guvernul de la…

- Premierul Florin Citu s-a intalnit, miercuri, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pe agenda discutiilor fiind, printre altele, modul cum Romania poate ajuta Moldova sa aiba acces mai rapid la vaccinul anti-COVID. Seful Executivului de la Bucuresti a scris intr-o postare pe Facebook…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca marți va fi luata decizia cu privire la redeschiderea școlilor din 8 februarie, cand elevii incep semestrul al doilea. „Vom avea maine toate informatiile si pe baza acestor informatii vom lua decizia. Nu pot sa ma antepronunt. Pana maine vom avea mai multe informatii.…

- „Noi am spus, si presedintele Romaniei a spus, ca vom lua o decizie ferma pe 2 februarie. Urmarim pana in acel moment ce se intampla cu situatia epidemiologica din Romania, daca avem o inrautatire a situatiei. Vom lua o decizie pe 2 februarie. Personal, bineinteles ca vreau, ca toata lumea, sa fie deschise…

- CU FRANA DE MANA TRASA… Premierul Florin Cițu, a afirmat, marți, intr-o ședința online cu prefecții, ca Guvernul intenționeaza ca de la jumatatea saptamanii viitoare sa inceapa etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19. Șeful Executivului a subliniat ca in unele zone din țara procesul de vaccinare nu…