Stiri pe aceeasi tema

- Premierul crede ca se va gasi un consens privind majorarea salariului minim Florin Cîtu. Foto. gov.ro Dupa o runda de discutii în format tripartid, guvern, sindicate, patronate, privind cresterea salarului minim pe economie, premierul Florin Cîtu afirma…

- Premierul Florin Citu anunta ca patronatele sunt cele care au facut propunerea privind cresterea cuantumului salariului minim pe economie. Primul ministru afirma ca reprezentantii patronatelor sustin o majorare cu 8 procente, in timp ce sindicatele ar dori ca salariul minim sa creasca cu 10 la suta.…

- “Eu am spus de fiecare data ca trebuie sa fie o formula transparenta sa tina cont de conditiile economice si sa fie o decizie pe care o luam si nu o mai schimbam in fiecare an. Aveam doua obiective in discutia de ieri si amandoua sunt atinse. Unu: salariul minim sa nu mai fie un instrument politic si…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca in societate exista o concluzie generala, aceea ca nivelul actual al salariului minim este insuficient si este nevoie de o crestere a acestuia, dar care sa fie sustenabila din partea mediului economic si sa conduca la o crestere reala a calitatii vietii.…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca in societate exista o concluzie generala, aceea ca nivelul actual al salariului minim este insuficient si este nevoie de o crestere a acestuia, dar care sa fie sustenabila din partea mediului economic si sa conduca la o crestere reala a calitatii vietii.…

- Cartel Alfa a transmis, vineri, premierului Florin Citu, ca Legea 174/2020 stipuleaza clar ca la calcularea salariului minim pe economie trebuie sa se tina, in mod principal, cont de cosul minim de consum. Sndicalistii atrag atentia ca salariul minim este de 281 euro pe luna, in timp ce costul vietii…

- PSD denunta dezinformarea facuta, in cunostinta de cauza, de catre premierul Florin Citu cu privire la asa-zisa crestere a salariului mediului pe economie, in baza careia acesta proclama o falsa imbunatatire a nivelului de trai din Romania, arata un comunicat de presa Citește mai departe...

- „Acest fals grosolan este de altfel constatat cu ochiul liber de fiecare roman atunci cand se uita in portofel dupa ce achita cheltuielile necesare pentru traiul curent. In realitate, Institutul National de Statistica a subliniat ca datele raportate cu privire la evolutia castigului salarial din Romania…