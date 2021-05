Stiri pe aceeasi tema

- Social democrații au reacționat dupa ce Guvernul a anunțat ca prim ministrul Florin Cițu nu are programata o intrevedere cu Marcel Ciolacu, deși presedintele PSD declarase ca au convenit ca astazi, 17 mai, vor decide cand are loc intalnirea pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).…

- "Este regretabil ca lupta politica interna din PNL pune in pericol realizarea Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei", este reacția PSD, dupa ce Guvernul a dezmințit varianta unei intalniri intre premierul Florin Cițu și Marcel Ciolacu.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, duminica seara la Antena3 ca se intalnește, luni, cu premierul Florin Citu pentru a discuta pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Ciolacu afirma ca e sigur ca PNRR-ul va fi trecut și prin Parlament, amenințand ca in caz contrar PSD-ul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, ca va discuta luni cu premierul Florin Citu pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR). "Maine, eu, sper cu prim-ministrul sa lamurim principiile si mecanismele si pe urma, cum am anuntat, o sa trimit specialistii…

- ”PNRR nu are de ce sa treaca prin Parlament, este un proiect al Guvernului. Un lucru pe care putem sa il facem este sa prezentam romanilor, in Parlamentul Romaniei, forul legislativ al Romaniei, PNRR. Este un lucru pe care putem sa il facem, dar nu are de ce sa treaca prin Parlament, nu este nevoie…

- Marcel Ciolacu a anuntat vineri ca a fost sunat de catre premierul Florin Citu, iar discutia a avut in vedere stabilirea unei intalniri saptamana viitoare pentru a vorbi despre principiile si mecanismele cele mai bune pentru abordarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul PSD a adaugat…

- Comisia Europeana a trimis o serie de observații și obiecții la schița inițiala de proiect, legate de capitole importante precum infrastructura și irigații. Raspunzand criticilor privind eventuala pierdere a unor finanțari importante, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat opinia ca PNRR poate fi…

- Romania ar putea adopta moneda euro abia in 2027 sau 2028, a anunțat premierul Florin Cițu. Profit.ro a relatat anterior ca Romania amana din nou adoptarea euro, cu argumentul ca va trebui, mai intai, sa iși restabileasca echilibrul macro-economic, inclusiv prin combaterea efectelor negative generate…