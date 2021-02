Premierul Cîțu: Tovarășul Ciolacu să ma sune ca să-i explic cum e cu bugetul Premierul Florin Citu sustine o conferinta de presa la Palatul Victoria, in care a vorbit despre lupta anti-COVID-19, buget și investitiile Romaniei in special in transporturi. Un alt subiect de discuție a fost reforma Justiției și aderarea la zona Schenghen. Cele mai importante declarații ale premierului: Am avut discuții cu liderii UE, cu liderii principalelor partide politice, cu d-na comisar ValeanIn martie vom primi 2,4 milioane doze de vaccin.Am fost felicitați pentru cum a decurs vaccinareaAu fost apreciate eforturile Romaniei pentru a sprijini Republica MoldovaDaca nu facem nimic pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a organizat sambata o conferința de presa. In cadrul acesteia, premierul a anunțat ca in martie vom primi 2,4 milioane doze de vaccin și a vorbit despre buget. „Am fost felicitați pentru cum a decurs vaccinarea. Suntem pe locul 3 in UE din acest punct de vedere. Au fost apreciate eforturile…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, joi, ca a fost deschisa seria intalnirilor de lucru dedicate actualizarii Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul USR a adaugat ca, pana cel mai tarziu la 30 aprilie, PNRR va fi transmis oficial Comisiei Europene. „Am deschis azi seria intalnirilor oficiale…

- Memorandumul complet poate fi accesat . „Cel de-al treilea memorandum este cel privind calendarul de actualizare a PNRR, a acestui program, Planul National de Redresare si Rezilienta de la care cu toti avem asteptari foarte mari. Prin memorandumul adoptat astazi s-a stabilit o modalitate de lucru,…

- Comisia Europeana l-a instiintat la sfarșitul lunii decembrie 2020 pe noul ministru al Finantelor, Alexandru Nazare, ca vrea sa discute bugetul public al Romaniei pe 2021 si sa analizeze impreuna actiunile necesare, atat imediat, cat si pe termen mediu pentru a aduce situatia fiscala pe o cale sustenabila,…

- Promovarea investitiilor ramane un element prioritar pentru Romania, iar o importanta deosebita va fi reprezentata de utilizarea fondurilor europene, a afirmat ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, in cadrul unei discutii avute, joi, cu vicepresedintele Comisiei Europene (CE), Valdis Dombrovskis.…

- ”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica…

- România, așa cum se știe, de anul trecut este în procedura de deficit excesiv. HotNews.ro a prezentat, miercuri, o scrisoare a Comisiei Europene adresata lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, din care reiese ca Executivul european ar dori sa colaboreze cu Guvernul pe tema bugetului…

- Având în vedere importanța Planului National de Redresare și Reziliența pentru angajați și pentru angajatori, cerem viitorului Guvern sa NU grabeasca adoptarea acestui document și sa implice activ partenerii sociali și sa se consulte cu aceștia pentru adoptarea unui plan cât mai consistent…