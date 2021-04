Stiri pe aceeasi tema

- „Am avut o intalnire cu organizatorii de mari evenimente. A fost o intalnire foarte buna. Avem susținerea domniilor lor pentru campania de vaccinare. Putem vorbi de festivaluri, de evenimente, doar dupa o campanie de vaccinare de succes. Doar așa vom putea deschide economia. Soluțiile le vom discuta…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila (ce ocupa in prezent și funcția de deputat PSD) considera co vaccinarea a 10 milioane de romani pana pe 1 august nu este posibila, așa cum anunța primul ministru Florin Cițu. Intr-o emisiune la Digi24, Rafila a aratat ca vaccinarea…

- Premierul Florin Cițu a declarat, azi, ca restricțiile ar putea fi relaxate in doua etape, iar dupa ce vor fi vaccinate 10 milioane de persoane, autoritațile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații maștii de protecție. ”Vreau de la 1 iunie sa relaxam aceste condiții…

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri, la intrarea in Palatul Victoria, ca restricțiile ar putea fi relaxate in doua etape. Dupa ce vor fi vaccinate 10 milioane de persoane, autoritațile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații maștii de protecție. „Vreau de la…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, dupa ședința de Guvern de joi, despre formula de calcul a incidenței cazurilor de COVID dupa ce ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a spus, zilele trecut, ca liberalii ar fi masșluit, anul trecut, datele. "In total, la sfarșitul lunii septembrie, vom avea…

- Bilanțul campaniei de imunizare in masa a populației Romaniei arata ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 42.699 doze de vaccin. Din totalul dozelor administrate, 34.348 sunt vaccinuri Pfizer, 5.358 AstraZeneca si 2.993 Moderna. CNCAV arata ca 33.722 de persoane au fost vaccinate cu prima doza,…

- Japonia a rezervat 144 de milioane de doze de vaccin Pfizer, suficiente pentru 72 de milioane de oameni, dar exista o problema. Niponii nu au suficiente seringi care pot extrage șase doze din fiecare flacon, iar in aceste condiții, doar 60 de milioane oameni vor putea fi imunizați. “Seringile folosite…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la campania de vaccinare din Romania ca „toate cifrele arata foarte bine” și ca țara noastra este pe locul intai in UE la acest capitol. Conform Our World in Data , Romania este primul loc in Uniunea Europeana la numarul de vaccinuri anti-coronavirus administrate…