Premierul Cîțu susține că prețul la benzină va scădea Premierul Florin Cițu spune ca anul acesta in Romania veniturile au crescut mai repede decat prețurile. Cu aproape 8% ar fi crescut veniturile romanilor, in timp ce prețurile ar fi avut o creștere de doar 3%, susține prim-ministrul. „La combustibili, scumpirea a venit din prețul petrolului internațional, care a avut o creștere. Prețul acum scade, veți vedea ca și prețul la pompa va fi mai mic. De obicei este o diferența de o saptamana, doua saptamani. Prețul in Romania ar fi fost mai mare daca nu luam decizia de a elimina supraacciza introdusa de PSD. Daca nu luam acea decizie, prețul ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat ca in Romania, veniturile au crescut mai repede decat prețurile. In opinia sa, veniturile romanilor ar fi crescut cu 8% in timp ce prețurile doar cu 3%. Potrivit lui Cițu, la combustibili, scumpirea a venit din prețul petrolului internațional, care a inregistrat o creștere.…

- “La combustibil, scumpirea a venit din pretul petrolului international care a avut o crestere. Pretul petrolului acuma scade, veti vedea ca si pretul la pompa va scadea. De obicei este o diferenta de o saptamana, doua saptamani intre perioada… Dar eu vreau sa va spun altceva: ca pretul in Romania ar…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat fiind la digi24 despre scumpirile la carburanti sau energia electrica, ca fluctuatiile in economia de piata sunt normale, insa important este ca veniturile sa creasca mai repede decat preturile.

- „La combustibil scumpirea vine de la petrol. A avut o creștere. Prețul petrolului acum scade. O sa se modifice, cam in doua saptamani sau o saptamana. Prețul era mult mai mare daca nu eliminam supraacciza introdusa PSD. Prețul a crescut peste tot in lume datorita fluctuațiilor petrolului pe piața internaționala.…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat despre faptul ca euro a atins un maxim la cursul BNR si ce solutii are Executivul in perioada urmatoare pentru ca un euro sa nu ajunga la 5 lei, ca preturile sunt determinate de piata, intr-o economie liberala, iar Guvernul a dat o traiectorie clara de reducere…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat despre faptul ca euro a atins un maxim la cursul BNR si ce solutii are Executivul in perioada urmatoare pentru ca un euro sa nu ajunga la 5 lei, ca preturile sunt determinate de piata, intr-o economie liberala. „Aici lucrurile sunt foarte clare pentru…

- CHIȘINAU, 7 iul - Sputnik. Pe piața produselor petroliere din Moldova, fiecare operator reprezinta o afacere privata. Un agent economic iși creeaza propriul model de afaceri și, pe baza acestuia, formeaza prețuri. Aceasta opinie a fost exprimata de expertul economic Viorel Girbu in studioul Radio…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca va candida la o funcție in congresul PNL. Inca nu este stabilita data acestui eveniment. Intrebat daca „are loc de Ludovic Orban”, Cițu a raspuns ca „este loc pentru toata lumea”. „Am spus ca experiența mea, acumulata ca premier, ministru al finanțelor, parlamentar,…