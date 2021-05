Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a avut o intrevedere cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, cu prilejul vizitei acestuia la București. Prezența in Romania a inaltului oficial european, responsabil cu coordonarea relațiilor interinstituționale și analiza prospectiva strategica de…

- ”Nu numaidecat un vaccin propriu, ci macar sa putem sa il producem. Nu numai Romania, ci toata Europa. Era bine sa fi avut, pentru ca BioNTech e o companie europeana, e adevarat, dar Pfizer, Moderna, AstraZeneca sunt companii din afara Uniunii Europene si s-au vazut cateva sincope. Cred ca cu totii…

- Premierul Florin Citu si-a manifestat, vineri, regretul ca Romania nu produce un vaccin anti-COVID-19. El a declarat, intr-o conferinta de presa la Gura Humorului in judetul Suceava, ca sectorul privat romanesc ar trebui sustinut pentru a face "macar o parte din productia de vaccin". Seful…

- Premierul Florin Cițu a facut, joi, la Constanța, primele anunțuri despre masurile de relaxare pe care le-a convenit cu patronii din HoReCa și pe care le va propune in ședința Comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate de vineri, 7 mai. „Dupa un an de zile de pandemie vreau sa…

- "Trebuie doar sa mergem sa ne vaccinam" Premierul Florin Cîtu a anuntat cu putin timp în urma, la Cluj, ca se asteapta ca la începutul lunii iunie România sa atinga tinta de 35% persoane vaccinate din totalul populatiei, ceea ce va permite redeschiderea treptata…

- Premierul Florin Citu vine cu vești bune, vineri dupa-amiaza. Seful Executivului sustine ca incepand cu 1 iulie am putea scapa de masca de protectie. Citu vrea ca relaxarea sa inceapa in iunie si din iulie sa ne intoarcem la normalitate, atunci cand vom avea peste 10 milioane de persoane vaccinate.…

- Premierul Florin Cițu a recunoscut intr-o conferința de presa susținuta la Palatul Victoria ca masurile restrictive NU a fost bine explicate. „Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie. Daca respectam masurile in aceasta perioada și acceleram campania de vaccinare, economia o sa iși revina.…

- Probleme cu paturile de la Terapie IntensivaRadu Țincu: „Și pe noi medicii ne deranjeaza suspendarea acestor libertați de catre Guvern . Este vorba de o situație sanitara care a blocat spitale și a produs multe morți in intreaga lume. E o situație unica in ultimii 100 de ani. In București nu mai sunt…