Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca institutiile si autoritatile publice vor putea organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, daca se incadreaza in anvelopa salariala prevazuta in buget. Intrebat daca aprobarea in Parlament a unei legi care ofera posibilitatea desfasurarii concursurilor…

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor consuma prea mulți bani de la buget și spune ca acest lucru nu reflecta munca depusa de unii angajați. Cițu vrea sa taie o parte din sporurile angajaților de la stat. Citește și: GRAFICE din mai multe țari: masca NU ajuta la nimic. Numarul…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca asteapta de la membrii Cabinetului "performanta" si "eficienta" si a precizat ca la jumatatea anului va face o evaluare a acestora, declarandu-se nemultumit de faptul ca unii dintre ministri opteaza in primul

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca Romania se afla in prezent in procedura de deficit excesiv din cauza "politicilor dezastruoase din perioada 2017-2019", dar estimeaza ca in curand "vom avea si cifre pe crestere economica", mentionand ca, in urma discutiilor de la Bruxelles, Guvernul de la…

- Activitate suspendata pentru cei care nu respecta masurile anti-pandemie Foto: Arhiva. Guvernul vrea sa suspende temporar activitatea firmelor care nu respecta masurile de prevenire a pandemiei. Premierul Florin Cîțu a anunțat ca va fi elaborat un act normativ în acest sens,…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Guvernul ar fi aprobat un memorandum prin care companiile din China ar putea fi excluse de la licitațiile pentru construcția de autostrazi, cai ferate și terenuri. Șeful Executivului a negat informația și a spus…

- Premierul Florin Cițu promite ca vinovații pentru producerea incendiului de la Spitalul „Matei Balș” vor suporta consecințele, „indiferent de funcția pe care o au”. Prim-ministrul a vizitat sambata spitalul. „Astazi am fost sa vad ce s-a intamplat la Institutul Matei Balș. Am mers pentru a ma asigura…

- Premierul Florin Citu a reiterat luni ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie, mentionand ca doreste ca scolile sa fie redeschise, insa conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, „pentru ca nu pot fi relaxate prea mult conditiile si apoi sa fie o presiune…