Premierul Cîţu: Noile măsuri de relaxare, prezentate săptămâna viitoare (VIDEO) Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca masurile de relaxare care vor intra in vigoare de la 1 iunie vor fi prezentate saptamana viitoare. “Saptamana viitoare vom prezenta masurile cu care vom intra de la 1 iunie. Vom avea mai multe date si le vom prezenta pe cele pe care le vom lua de la 1 iunie, dar hotararea CNSU aprobata saptamana trecuta arata clar directia in care mergem. Daca avem elemente care sa ne permita sa venim si cu alte relaxari, le vom face. (…) Nu vom renunta la nimic. Pornim de acolo si eu ma uit doar la partea mai buna, ce sa adaugam la hotararea CNSU, nu sa mai scoatem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi avem o zi speciala, așa cum v-am promis - membrii Guvernului au ieșit in strada, au venit alaturi de oameni, pentru a promova campania de vaccinare. Pana acum arata foarte bine. Am vazut cateva dintre acțiunile colegilor mei din guvern și arata foarte bine. Trebuie sa acceleram campania de vaccinare.Astazi…

- Premierul Florin Citu a vizitat centrul de vaccinare de la centrul metropolitan Bucuresti, unde a declarat ca toti membrii Guvernului vor iesi pana la finalul zilei pentru a sustine campania de vaccinare.

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata, 22 mai, ca se vor gasi soluții pentru a „impulsiona campania de vaccinare”, in condițiile in care a fost fixata o prima ținta de 5 milioane de persoane vaccinate pana la 1 iunie, iar Comitetul Național de Vaccinare și Ministerul Sanatații trebuie sa vina cu…

- Premierul Florin Citu a explicat dupa vizita la Centrul de vaccinare drive-through din Suceava ca masurile de relaxare au venit mai repede de 1 iunie pentru ca rata de vaccinare a avut succes mai repede. El a mai explicat si ca daca campania nu merge in directia corecta masurile pot veni mai incet.

- Premierul Florin Citu a explicat dupa vizita la Centrul de vaccinare drive-through din Suceava ca masurile de relaxare au venit mai repede de 1 iunie pentru ca rata de vaccinare a avut succes mai repede. El a mai explicat si ca daca campania nu merge in directia corecta masurile pot veni mai incet.

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca in Romania, pandemia a intrat pe o panta descrescatoare și ca ce a fost mai rau a trecut. El a subliniat ca este importanta accelerarea campaniei de vaccinare, nu ca un moft al Guvernului, ci ca singura cale de intoarcere la normalitate.

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si numarului de pacienti internati la terapie intensiva. ″In acest moment, nu”, a replicat premierul, intrebat intr-o conferinta de presa…

- Premierul Florin Citu a scris duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "vaccinurile aprobate in Uniunea Europeana si in Romania sunt sigure si eficiente", el aratand ca in curand in tara noastra va fi deschisa si etapa a treia de imunizare anti-COVID-19, "astfel incat oricine isi doreste sa se protejeze…