Premierul Florin Citu le-a recomandat, vineri, jurnalistilor si activistului de mediu care au fost victime ale unor agresiuni in localitatea Cosna din judetul Suceava sa depuna plangeri impotriva agresorilor.



In acelasi timp, seful Executivului a cerut institutiilor statului sa intervina si "sa isi faca datoria" in acest caz.



"In orice eveniment de acest gen autoritatile statului trebuie sa isi faca datoria, imediat, rapid, fara niciun fel de ... Nimeni nu trebuie sa spuna altceva. Institutiile statului, Politia, Procuratura, toti trebuie sa intervina sa isi faca datoria.…