Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri seara, ca le-a transmis colegilor din USR PLUS ca guvernarea in formula de coalitie poate sa mearga mai departe daca retrag motiunea de cenzura si se reasaza la masa discutiilor. "Le-am spus colegilor de la USR ca inca putem sa mergem mai departe,…

- Florin Cițu a declarat, miercuri seara, la Digi24, ca inca poate fi salvata coaliția de guvernare, daca USR PLUS retrage moțiunea de cenzura depusa in Parlament. Premierul a mai spus ca aceasta alaturare intre USR și AUR este una toxica. "Nu credeam vreodata sa vad USR alaturi de AUR, sa-l vad pe Barna…

- Premierul Florin Cițu a declarat ca relația cu USR-PLUS nu este distrusa in totalitate, iar daca parlamentarii formațiunii iși retrag semnaturile de pe moțiunea de cenzura, atunci se pot așeza la masa pentru a discuta. ”Sa te aliezi cu inamicul PNL, sa vrei sa dai jos propriul Guvern și apoi sa zici…

- Premierul Florin Cițu susține ca relația cu USR-PLUS nu este distrusa in totalitate, iar daca aceștia iși vor retrage semnaturile de pe moțiunea de cenzura, atunci se pot așeza la masa pentru a discuta. Cițu considera faptul ca s-a format ”alianța toxica USR-PSD-AUR”, care și-ar dori sa impuna un…

- Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbata, referitor la moțiunea de cenzura a USR PLUS, ca nu poți lasa țara fara guvern acum, completând ca alianța cu AUR este ”bizara” și ”trista”.”Nu poți lasa țara acum fara guvern. Asta arata ca ești iresponsabil…

- Premierul Florin Citu este o persoana care a avut "grave probleme" cu legea in trecut si care "abuzeaza de ea in prezent", se arata in textul motiunii "Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai", depusa vineri seara de catre USR PLUS si AUR. Potrivit acesteia, Romania este condusa…

- Premierul Florin Cițu anunta, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca la rectificarea bugetara nu vor fi alocate sume in plus fața de inceputul anului, insa este posibil ca unele ministere sa primeasca bani in plus, dar in limita deficitului asumat de 7,16%. Florin Citu precizeaza ca „in funcție de execuția…

- Premierul Florin Citu a declarat, duminica, la Comitetul de Coordonare Judetean al PNL Cluj, ca unele estimari care vor fi anuntate indica o crestere economica de aproape doua cifre in Romania, pentru anul in curs.