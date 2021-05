Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi ca o incurajeaza pe Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, sa prezinte public raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a prezentat in urma cu puțin timp rezultatele verificarilor privind raportarea deceselor COVID-19. Raportul a aratat ca sunt diferente intre numarul de decese raportate in Corona Forms si cel din alte baze de date. Comisia a analizat datele spitalelor cu cele mai…

- Ministerul Sanatații anunța ca Guvernul va propune ca masca sanitara de protecție sa nu mai fie obligatorie in spațiile deschise neaglomerate. „Purtarea maștii in spațiile deschise neaglomerate este un aspect, o situație in care riscul de transmitere este redus și probabil aceasta va fi una dintre primele…

- Ministrul Sanatații are azi un briefing de presa despre raportarea deceselor COVID.Ioana Mihaila spune ca diferențele dintre raportarile privind decesele de COVID-19 au aparut cel mai probabil din cauza unor erori umane, cauzate de proceduri imperfecte. Ea a adaugat ca este posibil sa nu știm niciodata…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat ca, vineri, echipa de la Minister va primi docmentul referitor la raportarea deceselor de coronavirus, iar datele, dupa validare, vor fi comunicate. Oana Mihaila a fost intrebata, vineri, la Timisoara, despre raportul privind decesele e coronavirus…

