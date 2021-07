Premierul Romaniei, Florin Citu, a fost intampinat la Vaslui de o delegatie formata din primari si parlamentari social-democrati, condusa de presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu. Foto: (c) LOREDANA CIOBANU / AGERPRES FOTO Acestia au venit cu o serie de documente in care au explicat ca se confrunta cu probleme financiare, din cauza modului in care a fost adoptat bugetul de stat pe anul in curs, solicitand o rectificare bugetara. "Dorim sa-l vedem pe premier si daca e posibil, sa-i inmanam cateva documente legate de nevoile administratiei publice locale din judetul Vaslui,…