- Oficialii de la București explica de ce Romania primește vaccin doar pentru cinci milioane de persoane. Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns, sambata la ora 8.00, la Institutul Cantacuzino din București, iar de aici vor fi trimise centrelor regionale de vaccinare. Premierul Florin Cițu,…

- Premierul Florin Cițu a declarat sambata dimineața, la sosirea primelor doze de vaccin anti-COVID la Institutul Cantacuzino, ca este „un moment important, pe care il așteptam de un an de zile”. El a adaugat ca spera la eradicarea pandemiei intr-o perioada cat mai scurta.

- Premierul Florin Cițu le transmite romanilor ca livrarea unui vaccin anti-Covid-19 intr-un timp scurt ofera perspectiva depasirii pandemiei intr-o perioada relativ scurta, iar Sarbatoarea Craciunului este intampinata cu speranta si incredere ca vom depasi cu bine aceasta perioada dificila, scrie hotnews…

- Premierul Florin Cițu le-a transmis miniștrilor, miercuri, prioritațile pentru prima ședința de Guvern, care va avea loc saptamana viitoare, intre ele fiind masuri pentru combaterea pandemiei și...

- Premierul Florin Cițu afirma, in prima conferința de presa susținuta dupa votul de investire, ca Guvernul nu intenționeaza sa introduca noi restricții pentru combaterea epidemiei de COVID-19. „Din ce am vazut in ultimele zile, numarul imbolnavirilor s-a plafonat. Vom vedea ce se intampla,…

- Ziarul Unirea Andrei Isaila, un tanar programator din Alba Iulia, a dezvoltat proiecte speciale pentru Romania, in perioada pandemiei: pentru școala online și un site de asigurari auto Intr-un moment in care imaginea Romaniei peste hotare este una distorsionata, apasata de cele 3 decenii in care conaționalii…

- Anthony Fauci, cel mai reputat expert in boli infectioase din Statele Unite, a declarat, duminica, ca SUA se indreapta spre o perioada dificila a pandemiei de coronavirus si ca actualele restrictii si recomandari de calatorie vor fi necesare pentru sezonul Craciunului, transmite CNBC.

- Increderea managerilor romani in economie ramane scazuta, doar 41 din 100 de manageri care au participat la indicele Confidex avand incredere ca economia va evolua pozitiv in perioada urmatoare. Indicele Confidex este realizat de Impetum Group, o companie autohtona cu misiunea de a maximiza valoarea…