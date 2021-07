Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost revocat din funcție de premierul Florin Cițu care a cerut preluarea interimatulul ministerului. Cererea de revocare și de interimat a fost trimisa catre președintele Klaus Iohannis. Florin Cițu a vorbit despre remaniera Guvernului și s-a declarat nemulțumit…

- Scandal la Guvern: Alexandru Nazare NU a vrut sa-și dea demisia! Florin Cițu: 'Eu am sa fiu ministru interimar!' Tensiune la Guvern! Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, nu și-a dat demisia așa cum a solicitat Florin Cițu, moment in care premierul a fost nevoit sa-l revoce din funcție.…

- Premierul Citu afirma ca doar unele dintre observatiile Comisiei Europene la adresa Planului National de Redresare si Rezilienta sunt pertinente, dar se va transmite un raspuns catre forul european. Dupa ce Comisia Europeana a "ciuruit" PNRR in observatiile transmise, Citu sustine ca acesta este…

- Dosarul cu șina cerut la ghișeele oricarei instituții publice ar putea disparea pana la finalul anului, spera premierul Florin Cițu. El a declarat sambata, ca Ministerul Finantelor a luat masuri care arata ca digitalizarea se poate face foarte repede și a dat cateva exemple in care a eliminat deja din…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, cand va fi gata ordonanta de urgenta privind limitarea membrilor in consiliile de administratie. „Este la Ministerul Finantelor. Am asigurari ca va veni in urmatoarele saptamani. Este acolo si vine”, a explicat premierul. Intrebat cand…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi ca o incurajeaza pe Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, sa prezinte public raportul Comisiei privind diferentele de raportare a deceselor la persoane cu COVID-19.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de desemnare a lui Florin Vasile Cițu, prim-ministru, ca ministru interimar la Ministerul Sanatații. Preluarea portofoliului Sanatații de catre premier survine dupa ce vicepremierul Dan Barna a refuzat oferta de a devein ministru interimar al Sanatații dupa…

- Premierul Florin Citu l-a revocat din functie, miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, anuntand ca interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul Dan Barna. Totodata, seful Executivului a demis-o din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii pe Andreea Moldovan. "Astazi,…