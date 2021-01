Premierul Citu i-a eliberat din functie pe consilierii fostului premier Orban. Sunt vizati si doi constanteni

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 28 din 11 ianuarie a fost publicata Decizia primului ministru Florin Vasile Citu prin care incepand de ieri, Octavian Oprea, vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, exercita atributiile presedintelui Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.Decizia…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1326 din 31 decembrie a fost publicata Hotararea nr. 1133 2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2021. Astfel, conform actului normativ la care facem referire, pentru anul 2021 se stabileste…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 decembrie a.c., urmatoarele decrete: – Decret privind eliberarea din functia de procuror la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Targu Mures a domnului Aurelian Ioan Ardelean – pensionare, la data de 1 ianuarie 2021;…

- Decretul pentru numirea Guvernului Citu a fost publicat miercuri seara in Monitorul Oficial.In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1285 23.XII.2020 a fost publicat Decretul pentru numirea Guvernului Citu.Componenta Guvernului este urmatoarea:Florin Vasile Citu prim ministru; Ilie Dan Barna…

- Antonel Tanase, secretarul general al guvernului, a anunțat, marți, pe Facebook ca a demisionat din funcție. Antonel Tanase a urat succes noului Executiv.“Le multumesc functionarilor Guvernului care si-au facut treaba repede si bine. (...) Am avut un an plin de evenimente, an in care Romania a trecut…

- Persoana cu cea mai inalta funcție in cadrul Casei Municipale de Cultura Zalau, Gabriela Hossu, nu a reușit sa obțina punctajul minim pentru a ramane in continuare in aceasta funcție. Ea va asigura in continuare conducerea instituției, deși nu mai este manager, fiindu-i delegate atribuțiile de conducere…

- Noul președinte al Consiliului Județean Maramureș a fost investit sambata in funcție in cadrul unei festivitați la care a luat parte și premierul Ludovic Orban. Inaintea acestui moment au depus juramantul și noii consilieri județeni. Ionel Bogdan a spus ca de luni va incepe implementarea Planului lui…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 octombrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Ovidiu-Cosmin Glodean-Onescu, prim-procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Hațeg – pensionare, la data de 19 octombrie 2020…