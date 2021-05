Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta pentru Romania un moment de restart, pentru ca acesta creeaza premisele pentru o mai buna functionare a institutiilor statului si ne putem asigura ca si fondurile europene de coeziune vor avea impactul asteptat in economie, a declarat,…

- Ajustarea bugetului Planului National de Redresare si Rezilienta de la 42 miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul Romania Educata, care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din PNRR, conform unei declaratii comune a ministrului Investitiilor…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anuntat ca va participa la o sedinta de lucru convocata de presedintele KLaus Iohannis pe tema Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa ce Comisia Europeana a trimis cateva observatii pe acest plan. „Avem primele observații…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare, a declarat, joi, Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. Afirmațiile vin in contextul in care vicepremierul Dan Barna…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, miercuri, de la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, cu premierul și liderii de coaliție pentru a discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliența. La ședința participa premierul Florin Cițu, președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, viceprim-ministrul…

- Parlamentarul roman, copreședintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion, care intenționa sa ajunga astazi la Chișinau, pentru a-și lua ramas bun de la scriitorul Nicoale Dabija, rapus vineri de Covid-19, nu a fost lasat, din nou, sa treaca frontiera. Intr-un filmuleț publicat pe pagina…

- Viziunea Romaniei in ceea ce priveste reforma in domeniul digitalizarii este una care se pliaza pe obiectivele Uniunii Europene, a scris ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook, adaugand ca Planul National de Redresare si Rezilienta prevede aproximativ…

