Prim-ministrul Florin Citu efectueaza, luni, o vizita in Ucraina, la Kiev, pentru a participa la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea, context in care va avea si o intrevedere cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal. Din delegatie face parte si ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. "In cadrul Summitului, prim-ministrul roman va sustine interventia nationala si va participa la ceremonia de adoptare a Declaratiei comune a Platformei Internationale Crimeea", se arata intr-un comunicat al Guvernului. Sursa citata mentioneaza ca Platforma Internationala Crimeea este o initiativa…