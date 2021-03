Premierul Cîţu: E nevoie şi de voinţă politică pentru a schimba legea salarizării Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca pentru modificarea legii salarizarii este nevoie de vointa politica, iar angajatii din sistemul de stat ar trebui remunerati in functie de performanta fiecaruia. "Am fost primul care a oprit cresterile salariale fara niciun fel de legatura cu performanta. De curaj am dat dovada. Se lucreaza la legea salarizarii exact in directia pe care am spus-o in spatiul public, mai e nevoie si de vointa politica. Eu as fi mers putin mai departe in acest moment. N-a prea fost vointa politica, dar o gasim. In ceea ce ma priveste, am mers pana acolo unde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

