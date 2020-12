Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze de vaccin anti Covid ajung la Institutul Cantacuzino in aceasta dimineata.Premierul Florin Citu, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si seful DSU Raed Arafat se afla la institut.Cele 10.000 de doze au intrat in tara vineri, prin Vama Nadlac 2. Din 2021, numarul de doze va creste. Deja a…

- Primele doze de vaccin anti-COVID-19 au intrat in Romania in cursul dimineții de vineri, 25 decembrie. Sambata, in jurul orei 07:00, acestea vor ajunge la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, desemnat Centru Național de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19.…

- Sondaj Avangarde. Doar 30% dintre romani declara ca se vor vaccina. Marius Pieleanu, directorul Avangarde, a dezvaluit, luni, la Antena 3, datele unui sondaj recent de opinie care a cuprins mai multe subiecte, printre care și cele legate de pandemie. Astfel, potrivit sociologului, sondajul arata ca…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze. Intrebat, la Digi24, cand ar urma sa ajunga vaccinul in Romania, presedintele Comitetului National de coordonare a…

- Un numar de 4.478 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 5.022 in Scenariul 2 (mixt), informeaza, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), citat de Agerpres. In conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului…

- Medicul Alexandru Rafila, a afirmat, joi, din postura de candidat PSD pentru Parlament, ca Romania ar trebui sa ajunga la 100.000 de teste zilnic, in condițiile in care multe județe nu au laboratoare proprii, iar la 9 luni de la debutul panemiei, țara noastra nu a atins, in plin val doi, nici jumatate…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), medicul Raed Arafat, a afirmat ca lupta cu COVID a fost pierduta in Capitala si spune ca, in aceste conditii, “este foarte clar” ca se va ajunge la indicele de infectare coronavirus de 3 la mia de locuitori in Bucuresti. Cand indicele va ajunge…

- Unul dintre principalele spitale COVID din țara, Institutul „Marius Nasta” din București, a fost atacat joi seara de rudele furioase ale unui tanar infectat cu coronavirus care a murit in unitatea medicala, conform Digi24. Conform managerului Beatrice Mahler, rudele furioase au incercat sa intre pe…