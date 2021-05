Premierul Cîțu, despre explozia de la Arad: Cu siguranţă vom afla ce s-a întâmplat. România este o ţară foarte sigură "Este primul atentat in 30 de ani de zile. In primul rand, trebuie sa observam ca am reusit sa evitam astfel de evenimente 30 de ani de zile. Nu stiu daca mai exista vreo tara, in jurul Romaniei, in zona, care a evitat astfel de evenimente. (...) Este un lucru grav, foarte grav. Este o ancheta pe care o face procuratura, asteptam rezultatele. Sunt experti din toate institutiile abilitate sa ancheteze un astfel de caz si vom vedea ce s-a intamplat. In acest moment nu am detalii a ceea ce s-a intamplat, dar este adevarat, este un eveniment grav, care eu sper sa nu se mai repete si sa fim vigilenti… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni seara, ca Romania ramane o tara sigura, ca Parchetul ancheteaza incidentul de la Arad, unde un om de afaceri a murit dupa ce un dispozitiv exploziv a fost amplasat in masina sa si ca se va afla ce s-a intamplat. "Este primul atentat in 30 de ani de…

- Premierul Florin Citu a declarat luni seara, la Digi24, ca Romania ramane o tara sigura, chiar și dupa explozia autoturismului Mercedes care l-a ucis pe omul de afaceri aradean Ioan Crisan, aflat in mașina. „Da, este primul atentat in 30 de ani de zile. In primul rand, trebuie sa observam ca am reusit…

- Parchetul General a emis un comunicat de presa referitor la mașina care a explodat la Arad. Procurorii fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de omor calificat cu premeditare, insa, deocamdata, in ciuda audierilor care au avut loc, nu exista un cerc de suspecți. ”COMUNICAT privind…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, care se afla intr-o vizita in judetul Mures, a declarat, referindu-se la posibilul atentat de la Arad, unde un om de afaceri a murit dupa ce masina in care se afla a explodat, ca, din punctul sau de vedere, Romania este o tara sigura si ca avem institutii care vegheaza…

- Dupa explozia care a avut loc astazi in Arad și in urma careia a murit afaceristul Ioan Crișan, SRI a interevenit și a analizat fiecare aspect care ar fi putut duce la incident. Ce se arata din primele cercetari facute la fața locului.

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a venit cu prima reacție legata de explozia de la Arad, in care și-a pierdut viața omul de afaceri Ioan Crișan. „In legatura cu evenimentul de la Arad, facem urmatoarele precizari: SRI participa la ancheta desfașurata de Poliția Romana și impreuna cu specialiștii…

- Ioan Crisan, omul de afaceri care a murit in explozia produsa sambata in parcarea unui supermarket din Arad, este fostul socru al deputatului Sergiu Bilcea. Crisan are afaceri in domeniul piscicol, fiind singurul crescator de somn african din Romania.

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan, au declarat, pentru AGERPRES, surse din randul anchetatorilor. Masina omului de afaceri ar fi explodat cand el a vrut sa plece. Conform surselor,…