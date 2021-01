Premierul Cîțu, despre dezastrul din Sănătate: ”Avem nevoie de adevăr cât mai repede” Premierul Florin Cițu promite ca vinovații pentru producerea incendiului de la Spitalul „Matei Balș” vor suporta consecințele, „indiferent de funcția pe care o au”. Prim-ministrul a vizitat sambata spitalul. „Astazi am fost sa vad ce s-a intamplat la Institutul Matei Balș. Am mers pentru a ma asigura ca nu le lipsește nimic celor care cerceteaza cauza incendiului și ca nu va exista pauza in aceasta ancheta. Avem nevoie de adevar cat mai repede. Morții cu morții, viii cu viii. Iohannis a plecat sambata la schi, langa Sibiu Am discutat cu managerul institutului, Maria Nițescu, și cu doctorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

