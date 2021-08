Stiri pe aceeasi tema

- “Eu nu inteleg comentariile sau criticile care vin si spun ca nu este asa sau este asa. Pana la urma, aceste cifre sunt oficiale, dar ce ma intereseaza pe mine este ca oamenii sa inteleaga ca aceasta dinamica a cresterii economice poate sa fie mentinuta numai daca pastram paradigma pe care am facut-o…

- Primarul Emil Boc a continuat laudele la premierul Florin Cițu și a spus ca romanii vor simți in buzunare creșterea economica uriașa in perioada urmatoare. Florin Cițu ”este un premier eficient. Uitați-va la creșterea economica record de 13%, pe care o are Romania, care trebuie sa se resimta cat…

- Premierul Florin Citu a declarat, duminica, la Comitetul de Coordonare Judetean al PNL Cluj, ca unele estimari care vor fi anuntate indica o crestere economica de aproape doua cifre in Romania, pentru anul in curs.

- Aflat la Cluj Napoca, premierul Florin Citu a spus ca urmeaza noi estimari care vor duce cresterea economica aproape de doua cifre. Acesta adaugat ca spera sa se adevereasca și sa avem o creștere economica de cel putin 10% anul acest”. „Anul acesta, primul trimestru, este pemtru prima oara in istorie…

- Prezent duminica seara la conferinta interna de alegeri a PNL Cluj, premierul Florin Citu a afirmat ca noi estimari privind economia arata ca Romania poate inregistra in acest an o crestere economica de cel putin zece procente, acesta aratand ca pentru primul trimestru al acestui an se inregistreaza…

- „Noi toti suntem aici pentru ca noi credem in liberalism si credem ca doar prin liberalism putem sa dezvoltam Romania. Am aratat in aceste cateva luni de guvernare ca daca investesti - si apropo, anul acesta, primul trimestru, este pentru prima oara in istorie in ultimii 30 de ani cand cresterea economica…

- „Premiera pentru Romania.INS a publicat detalii despre creșterea economica din trimestrul I al anului 2021.Doua lucruri importante care arata ca am schimbat paradigma, facem reforme, iar creșterea economica este sustenabila.1. A scazut consumul administrației publice - in doar șase luni de zile am inceput…

- In raportul privind situația deficitului bugetar excesiv al Romaniei, Comisia Europeana remarca :autoritațile romane ar trebui sa puna capat situației de deficit excesiv pana cel tarziu in anul 2024;Romania ar trebui sa atinga un deficit public de 8% din PIB in acest an, dupa care sa atinga pragurile…